美研究：鑽石公主六成患者經氣霧染疫 可證室內通風及戴口罩助防疫

2萬電腦模型模擬傳播

「鑽石公主」號於今年2月初因一名已下船乘客確診，需停留在日本橫濱港為船上人員隔離，至3月1日全員完成檢疫下船，其間船上有712人受感染，13人病逝。病毒如何在船上傳播備受公共衛生專家關注，被視為了解病毒主要傳播途徑、以確認有效防疫措施的重要線索。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院博士後研究員阿齊米（Parham Azimi）與伊利諾理工學院的專家等合作，利用逾2萬個電腦模型模擬在不同條件下病毒在「鑽石公主」號上傳播的情况，有關條件包括乘客及船員的不同社交接觸模式，如逗留在客艙、舺舨、餐廳等區域的平均時間，病毒在物體表面的存留時間，以及不同大小的帶病毒飛沫的感染效果。

接觸距離影響微

研究員最終發現132個模型符合感染爆發的情况，並分析其中導致感染的因素。其中社交接觸距離導致感染的比例相若，不同遠近距離接觸均為35%，接觸污染物則為30%，而造成感染最主要因素為接觸10微米以下的細小氣霧，佔感染個案約六成，而大型飛沫則為41%。今次研究尚未經同行評審（Peer Review），但《紐約時報》指如獲確認則對選擇合適防疫措施有重大影響，例如未來通風系統或需全數抽取室外鮮風換氣、避免室內空氣循環而減低含病毒氣霧散播，另外人們除保持社交距離外，亦很可能需要戴上外科口罩或多層式布口罩，以阻隔呼吸或說話時散播在空氣中懸浮數分鐘以上的病毒。

美專家：大型飛沫仍為主要傳播途徑

阿齊米指出，雖然很多人認為新冠病毒疫情涉及空氣傳播，但一直缺乏實質數據。今次研究是首次估算氣霧的傳播率。研究另一作者、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院副教授亞倫（Joseph Allen）亦稱，研究建構的模型可為重啟學校、辦公室或餐廳等特定環境提供更明確有效且低成本的防疫建議，「這是決勝時刻。所有建築物都需要更好的通風與過濾設備」。

世界衛生組織（WHO）此前曾強調新冠病毒的主要透過咳嗽等產生大型飛沫或接觸受污染物件表面傳播，但說法受多名專家質疑，239名專家上月更發公開信促世衛就空氣傳播更新指引。世衛至7月發出新指引，稱在封閉環境下不排除病毒透過懸浮空氣中的氣霧傳播。美國加州大學流行病學教授拉瑟福德（George Rutherford）對今次研究結果感懷疑，認為在醫院環境外，因氣霧而受感染的理論與實際情况並不一致，相信氣霧感染機會很微，大型飛沫仍是主要傳播途徑。

英學者：氣霧病毒如氣味粒子

料可解釋餐廳爆疫

英國萊斯特大學呼吸科學名譽教授朱利安．唐（Julian Tang）則認為研究首次正式比較新冠病毒的不同傳播方式，認為氣霧中的病毒就有如食物中的氣味粒子，吸入帶病毒氣霧而感染的假設，比接觸受大型飛沫污染物體後再接觸眼睛的說法，對解釋餐廳特定地點爆發似乎更直接有力。

（紐約時報）

（抗疫新階段）