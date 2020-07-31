聯國：全球8億兒童中鉛毒

稱不合規格回收鉛蓄電池主因之一

該名為「鉛毒真相」（The Toxic Truth） 的報告稱，全球約8億名19歲以下兒童及青少年的血液含鉛量可能超過每分升（十分之一公升）5微克的「警戒線」，這水平會降低認知能力、增加暴力行為及長遠影響健康如患心血管病。鉛大量接觸可致死，低水平的鉛會引起痛楚、嘔吐、癲癇以至發育遲緩、精神障礙和情緒障礙等。報告估計在低收入和中等收入國家，兒童鉛中毒導致的經濟損失可達1萬億美元（約7.8萬億港元）。

報告指出，在非法鉛蓄電池回收場內，工人打開電池蓋把當中的鉛酸和鉛粉直接倒入土壤，又在露天熔爐內以非常簡陋方式提煉回收鉛金屬，當中排出的毒氣影響周邊社區。兒童中鉛毒其他原因還包括使用含鉛水管中的水、採礦、食品罐頭使用含鉛焊料等；工作時接觸到鉛的父母回家後亦可能透過衣履、頭髮和雙手等把鉛粉帶回家中，讓孩子接觸到鉛。

印度專家邁赫迪（Abbas Mahdi）稱，居於鉛電池回收場附近的兒童血液含鉛量甚至可高達每分升190微克。

研究作者、UNICEF政策專家里斯（Nicholas Rees）表示，研究結果令人驚訝。世界衛生組織沒定出接觸鉛的安全水平，但美國疾病控制及預防中心（CDC）稱，濃度超過每分升5微克就要採取行動。

（衛報/BBC）