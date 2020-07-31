波特蘭聯邦執法人員有條件撤走

波特蘭市示威持續62天，有聯邦法院及其他建築物遭塗鴉和砸破玻璃窗，特朗普本月初派聯邦戰術部隊到該市遏止示威，但被指執法方式令局勢火上加油，尤其有影片顯示聯邦人員在街上捉走示威者帶上沒標記的汽車。民主黨籍的俄勒岡州長布朗（Kate Brown）周三在Twitter表示，與副總統彭斯等人商討過後，聯邦政府同意將從波特蘭撤走聯邦人員，「他們有如佔領軍，並帶來暴力。從明天起，所有海關及邊境保衛局（CBP）、移民及海關執法局（ICE）人員將離開波特蘭市中心」。但她稱，美國法警和聯邦保護局人員會留在一向駐守的聯法院大樓。

署理國土安全部長：警方須能保護聯邦法院

署理國土安全部長沃爾（Chad Wolf）發表聲明，未有提及撤出時間表，但稱他與布朗同意一項聯合計劃以結束「在波特蘭市針對聯邦財產和執法人員的暴力行為」，州和地方執法人員將保護聯邦財產及在街上維持秩序， 他強調現時增派的聯邦執法人員會繼續留在波特蘭，直至確保聯邦財產不再受襲為止。

俄勒岡州公布撤走消息後，特朗普在Twitter稱：「若聯邦政府和出色的（國土安全部）執法人員不是在一周前進入波特蘭，現在便沒有波特蘭了。若市長和州長不立即制止無政府主義者和搞事之徒的罪行和暴力，聯邦政府將會介入，做本應由地方執法部門去做的事。」

（BBC/法新社）