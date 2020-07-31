Tg向歐盟提訴訟 指控蘋果App Store壟斷

歐盟競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）6月宣布對蘋果展開兩項反壟斷調查，其中一項涉及蘋果App Store。蘋果就App Store規則跟開發商的衝突近來大幅增加，Spotify和日本樂天此前皆向歐盟投訴，質疑App Store壟斷，迫使開發商接受蘋果條款，包括容許蘋果向開發商收入抽三成佣，開發商方有機會接觸使用iPhone的數億用戶。App Store在全球每月估計為蘋果帶來逾10億美元（約78億港元）的收入。

Tg創辦人杜羅夫（Pavel Durov）上周發文稱，蘋果每季從第三方程式收獲數十億計美元，但管理及審核費用只需數千萬美元。Tg稱，蘋果在2016年限制Tg推出一個遊戲平台，理由是違反App Store規則，結果公司為免被App Store下架，只好放棄。Tg質疑，這正是蘋果在程式市場以壟斷扼殺創新的例子。

歐盟針對蘋果的另一公開調查關乎支付程式Apple Pay。相關調查估計要進行數個月甚至數年。

（金融時報）