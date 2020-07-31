6小時聽證會 揭科網4巨頭打壓對手

朱克伯格收購Ig : 不加入便摧毁

因應新冠疫情，聽證會以視像方式進行。fb創辦人朱克伯格被指以好勇鬥狠的手段對付競爭對手，收購潛在對手以消除威脅，收購提案有如向對方發通諜：「不加入我們，便摧毁你們」。一封2012年的電郵揭發朱克伯格曾經承認，計劃收購Instagram（Ig）是旨在「摧毁」（neutralise）對方。眾院司法委員會披露的額外紀錄則顯示，Ig創辦人當時擔心如果拒絕收購提案，朱克伯格或會進入「破壞模式」傷害其公司。議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal ）向朱克伯格說：「你利用fb的勢力威脅其他小型競爭對手，以確保你總可以鞏固fb的壟斷。」朱克伯格否認指控，稱fb收購Ig和 WhatsApp時並未有預料它們業務會如此增長。

另一焦點落在首次為壟斷調查向國會作證的亞馬遜創辦人貝索斯，他最初兩小時一直迴避答問，其後才就公司訂價、收購和使用第三方賣家數據作回應，承認雖然有政策禁止使用第三方賣家數據協助公司本身品牌業務，但「無法保證未曾違反該政策」。

特朗普稱或動用行政命令保公平

聽證會上還有曝光文件顯示，蘋果和亞馬遜至少在這幾年間曾尋求達成分配協議，其一討論的方案是從亞馬遜網站在搜索結果移除蘋果競爭對手的廣告。文件未有具體日期，但顯示了蘋果在2017年底推出的產品。亞馬遜多年來一直只能出售有限蘋果產品，直至2018年雙方宣布合作協議，容許蘋果及指定經銷商向部分國家的亞馬遜顧客出售iPhone，換取亞馬遜封殺蘋果的非指定經銷商。

民主共和兩黨議員在今次聽證會上窮追猛打，但重點各不相同。民主黨人認為今次聽證會可證明反壟斷法急需變革；共和黨人則對反壟斷打壓抱有懷疑，不支持修改競爭法處理大型科企，較關注社交媒體是否打壓保守派觀點。總統特朗普昨日在Twitter稱，若國會不能令大型科企變得「公平」，自己會以行政命令行事。

（華爾街日報/金融時報/CNN）