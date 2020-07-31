毅力號升空 赴火星尋古老微生物 料明年2月抵達 冀解火星生命之謎

「毅力」號（Perseverance）昨早7時50分在佛州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）升空，將於明年2月18日抵達火星。「毅力」號進入火星大氣層到着陸須經歷「恐怖7分鐘」，即穿過大氣層時要抵受高溫和速度急變，在點燃小型火箭引擎前放出超音速降落傘，才能安全降落火星表面。「毅力」號載有的重1.8公斤無人直升機「獨創」號（Ingenuity），會在大氣層密度只有地球1%的火星大氣中首次測試動力飛行。

首測動力飛行 大氣層密度僅地球1%

「毅力」號主要任務是尋找火星上古代生物形式的證據，科學家相信逾30億年前火星比現在更溫暖，有河流及湖泊覆蓋，這些條件可令簡單型態的微生物生存。科學家目前尚未完全弄清火星為何變成如今寒冷和荒蕪的世界。

NASA為「毅力」號選擇了250米深的傑澤羅撞擊坑（Jezero Crater）為降落地點，該處在30億至40億年前有一條河流流向一個大型水域，科學家認為這個古代三角洲地區可能保存有機分子及其他潛在微生物的迹象。探測車會鑽取約30個岩芯儲存在試管，留給未來美歐聯合火星任務的探測器到來撿回。

今次的火星任務耗資24億美元（約港元），「毅力」號由加州帕薩迪納（Pasadena）的噴氣推進實驗室研發，屬於在2012年已抵達火星的「好奇」號升級版。「毅力號」大小相當於一架小型SUV休旅車，重約一噸，由小型核發電機驅動。它配備一支2米長的機械臂，19個鏡頭和2個咪高峰，科學家希望可以首次錄到火星上的聲音。探測車亦擁有6個堅固的車輪及更強大的運算能力，可以每日自動導航200米。

料明年中美3探測車火星執行任務

「毅力」號將是自1997年以來第5個登陸火星的探測器，此前4個均是美國。中國的「天問一號」探測器雖然上周已發射升空，但預計到2021年5月才登陸火星，到明年連同目前仍在火星的NASA「好奇」號，火星將會有3具運作中的探測車。

（法新社/路透社）