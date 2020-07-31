專家警告下波疫情或針對年輕人

英國皇家醫學會候任主席柯比（Roger Kirby）接受BBC訪問表示，隨着冬天到來，幾乎可以肯定第二波新冠病毒疫情亦即將來臨。他以西班牙流感為例：「我們從1918年觀察到病毒的變化，第二波疫情有別於第一波，受影響的對象不同，主要為年輕人。」當年西班牙流感疫情在夏季逐漸減退，但死亡人數突然在9月至11月急增，而且有別於主要針對非常年長或年幼人士的典型季節性流感，當時病毒針對20歲至30多歲的健康年輕人。

世衛歐洲區總監克呂熱則指出，過去幾周愈來愈多國家出現地區爆發，感染個案再度回升。對於是否第二波疫情，他認為現時只知道這是人類行為改變的結果，又稱世衛接到多地的民政和衛生部門報告，顯示新感染個案中年輕人所佔的比例上升。

他稱理解年輕人不想錯過夏日，但強調他們對自己以至社區都要負責任，應善用現有良好衛生行為的知識。

（獨立報/BBC）

（抗疫新階段）