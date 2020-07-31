上周推國內遊 日本連續兩天確診過千

東京促食肆卡拉OK縮營業時間

小池亦計劃向配合政府要求的中小企提供20萬日圓（約1.4萬港元）補貼。她表示，若情况惡化，不排除會自行頒布緊急狀態。內閣官房長官菅義偉昨重申，現階段並非再頒布緊急狀態的時候，但會密切觀察因感染人數上升，令醫療設施負擔加劇和重症患者增加的問題。

日本多地疫情持續，例如大阪府周三首次單日新增逾200宗個案；愛知縣截至昨日連續3日有過百人確診；沖繩縣昨有49宗個案，連續4日打破紀錄。

隨着政府上周展開推動本土旅遊的「Go To Travel」計劃，加上緊接4日連假，本周的感染數字備受關注。有政府抗疫小組專家周三表示，曾建議政府先分析全國感染擴大的情况，延後決定是否如期推行「Go To Travel」計劃，但意見未獲接納。

日本政府在7月16日與抗疫對策本部的小組委員會開會後，決定如期於上周三（22日）展開「Go To Travel」計劃，迎接23日至26日的4天連假，來往東京都的旅行則排除在計劃外。該小組委員會主席尾身茂周三向眾議院國土交通委員會表示，他曾於會上提出有必要先分析全國感染擴大的情况，建議政府延後決定，但意見未獲接納。他又稱，自己亦同意排除東京，因為其感染水平有別其他地區。

連假跨縣訪客急升

日本放送協會（NHK）分析電訊商NTT DOCOMO的數據，發現與5月初緊急狀態宣言仍生效的4天連假相比，全國在上周連休期間，跨縣訪客的人數顯著上升，其中沖繩和長野等5個縣是5月的兩倍以上。

（NHK/日本時報）

（抗疫新階段）