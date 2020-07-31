赴外交聽證會 蓬佩奧指中共「時代的中心威脅」

蓬佩奧是去年4月以來首次在該委員會公開作證。但他未有正面回應有關俄羅斯懸賞殺害駐阿富汗美軍的報道，又為撤走大批駐德國美軍的決定辯護。共和黨參議員羅姆尼稱，有德國高官向他表示撤軍決定是「對德國的侮辱」。

華裔教授涉瞞與華關係被控44罪

另外，美國阿肯色大學電機工程系63歲華裔教授洪思忠（Simon Saw-Teong Ang）被指申請補助時，沒誠實披露他與中國政府和中國企業有密切關係，今年5月被捕。他周三（29日）被控42項電訊欺詐及2項護照欺詐罪名。一旦罪成每項電訊欺詐控罪可判囚最多20年，每項護照欺詐則可判囚最多10年。

洪思忠被指收取中國政府款項，在多間中國企業擔任高層等，又被發現2016年參與中國吸納海外科技人才的「千人計劃」。

洪思忠1988年起在阿肯色大學工作，被捕後校方已將他停職，並免除高密度電子中心主任的職務。他目前以20萬美元（約156萬港元）保釋。

（路透社/中央社/霍士新聞）

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