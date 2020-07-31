聲稱郵寄投票助舞弊 特朗普試探延期大選 兩黨齊反對

總統沒權需國會通過 改期機會微

特朗普昨在Twitter發文，聲稱全民郵寄投票將令「2020年大選成為史上最不準確且欺詐的選舉」，令美國蒙羞，又稱：「推遲大選，直至民眾可正確且安全地投票為止？」他強調自己所指的是全民郵寄投票，而非缺席投票，即讓無法親身到票點的選民申請郵寄投票，事實上特朗普本人過去亦曾以郵寄方式投票。其競選團隊發言人其後回應稱，特朗普「只是就民主黨人堅持全面郵寄投票所造成的混亂提出問題」。不過，大部分民主黨人只是倡郵寄投票作輔助，並未倡議取代親身投票。

競選團稱僅提出疑問

今年大選將在11月3日舉行。根據美國憲法，總統沒權力單方面改變投票日期。若要更改大選投票日，即意味要改動聯邦法律，需先經國會通過。現時參眾兩院分別由共和黨和民主黨控制，兩黨能就此達成共識的可能性不大。即使投票日改變，特朗普的任期亦會按憲法規定在明年1月20日結束。

帖文隨即惹來民主黨人批評，民主黨總統候選人拜登競選拍檔熱門之一、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）表示，帖文顯示特朗普「知道自己將輸給拜登」；民主黨眾議員基爾迪（ Dan Kildee）斥這是「現任總統散播謊言並建議推遲選舉，從而維持自己的權力」。共和黨人亦對延遲大選有所保留，如特朗普盟友、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示：「我認為這不是一個特別好的主意。」

根據 Real Clear Politics綜合全國主要民調，特朗普目前落後拜登8.4個百分點。特朗普發文前數分鐘，商務部宣布美國次季GDP按季折合年率跌32.9%，是自1947年有紀錄以來的最差表現。

民調落後拜登8.4個百分點

目前全國有近1.8億選民可以選擇郵寄投票。在新冠疫情下，預料大選郵寄投票亦會大增。《華盛頓郵報》統計，特朗普自3月起曾抨擊郵寄投票近70次，包括聲稱郵寄投票容易造成舞弊，甚至有利外國印製偽造選票左右選舉。司法部長巴爾周二出席眾議院聽證會時則表示，沒理由認為大選會被操縱，但稱大量郵寄投票或大增舞弊的風險。

屢轟郵寄投票 選後恐現爭拗

專家和選舉官員連月來指出，過去的選舉舞弊定罪中，郵寄投票所佔的比例微乎其微，而且全國各郡選票各有不同，要完美複製其樣式、重量以至獨特的技術標籤並不容易。評論擔心，特朗普不斷攻擊郵寄投票的可靠性，或會令今年大選後出現爭拗。

（華盛頓郵報/路透社/CNN）

（美國大選）