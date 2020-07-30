窮國監管寬鬆 煙商積極擴張

【明報專訊】約旦近年煙草價格升幅不大，加上水煙日漸普及，都被視為加劇吸煙問題的成因。世衛2015年發表報告指，世界各地吸煙率雖逐漸下降，但約旦在內的地中海以東地區和非洲卻持續上升。有專家認為，這源於煙草商近年積極在監管相對寬鬆的中低收入國家投資和擴張業務。
約旦煙民食量驚人 「有些人日吸7包」
約旦吸煙問題嚴重，不時有戒煙者的下一代因吸入過多二手煙而上癮。戒煙診所主管哈瓦里（Firas al-Hawari）表示，在約旦每天吸一包煙者只算是輕度吸煙者，「有些人每天吸3至7包煙，就像其他地方50至60年代一樣」。雖然政府去年對電子煙及其配件徵收200%重稅，但當地煙價自2010年來升幅不大，煙草商在2013年甚至降低煙價，以推動國內煙草消費。不少研究預料，隨着愈來愈多女性吸煙和水煙普及，當地吸煙問題將持續惡化。
富國吸煙率下降 中東非洲不跌反升
這個形勢跟歐洲、美國和澳洲等富裕國家成鮮明對比，這些國家透過限制煙草商的游說和廣告，並加強宣傳吸煙害處，吸煙率在過去數十年大幅下降。英國巴斯大學控煙研究小組的阿勒布西希（Raouf Alebshehy）表示，許多煙草商改為在中東及非洲採取有關策略，這些國家監管相對寬鬆且執法較弱。他認為，中東吸煙率有別於其他地區，其中一大因素在於跨國煙草商開始在當地進行投資和擴展業務，「他們開始將業務由已發展市場，轉移到煙草需求持續增長的（中東）新興市場和非洲，並買起當地製造商」。有分析人士懷疑，伊拉克、黎巴嫩和敘利亞等國家吸煙率亦可能很高，約旦相對先進和穩定才可有效了解吸煙問題。