窮國監管寬鬆 煙商積極擴張

約旦煙民食量驚人 「有些人日吸7包」

約旦吸煙問題嚴重，不時有戒煙者的下一代因吸入過多二手煙而上癮。戒煙診所主管哈瓦里（Firas al-Hawari）表示，在約旦每天吸一包煙者只算是輕度吸煙者，「有些人每天吸3至7包煙，就像其他地方50至60年代一樣」。雖然政府去年對電子煙及其配件徵收200%重稅，但當地煙價自2010年來升幅不大，煙草商在2013年甚至降低煙價，以推動國內煙草消費。不少研究預料，隨着愈來愈多女性吸煙和水煙普及，當地吸煙問題將持續惡化。

富國吸煙率下降 中東非洲不跌反升

這個形勢跟歐洲、美國和澳洲等富裕國家成鮮明對比，這些國家透過限制煙草商的游說和廣告，並加強宣傳吸煙害處，吸煙率在過去數十年大幅下降。英國巴斯大學控煙研究小組的阿勒布西希（Raouf Alebshehy）表示，許多煙草商改為在中東及非洲採取有關策略，這些國家監管相對寬鬆且執法較弱。他認為，中東吸煙率有別於其他地區，其中一大因素在於跨國煙草商開始在當地進行投資和擴展業務，「他們開始將業務由已發展市場，轉移到煙草需求持續增長的（中東）新興市場和非洲，並買起當地製造商」。有分析人士懷疑，伊拉克、黎巴嫩和敘利亞等國家吸煙率亦可能很高，約旦相對先進和穩定才可有效了解吸煙問題。

（衛報/中東之眼）

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