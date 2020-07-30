煙商介入府會決策 約旦吸煙率冠全球

《衛報》報道，約旦政府去年與世衛進行研究，發現全國有82%男性有吸煙或使用尼古丁產品的習慣，每天吸煙者平均每天吸食23支煙。即使排除電子煙及其他無煙煙草產品，也有66%男性和逾17%女性為吸煙者。相比之下，印尼2018年全國基本健康研究顯示，15歲以上男女吸煙率分別為62.9%和4.8%。約旦的研究亦發現，15歲或以下的學生中，近45%人曾以某種形式使用煙草。

約旦王妃：煙商正掠奪國家

當地反煙團體質疑，煙草商說客經常參與制定煙草產品規定的過程並不恰當。《衛報》取得的會議紀錄顯示，英美煙草（BAT）、日本煙草產業公司（JTI）和菲利普莫里斯國際（PMI）的說客去年曾參與連串會議，討論電子煙及加熱煙的標準，如尼古丁含量、健康警告的大小和內容、可否將其標籤為比傳統煙危害較小的產品等。作為國際抗癌聯盟會長的約旦丹娜王妃亦有出席會議，她稱煙草商當時就坐在她們對面，對每項標準都提出反對。當時她與其他人感覺在浪費時間，因此離場抗議，但會議仍繼續。她慨嘆：「煙草巨擘正在掠奪我們的國家，想要控制年輕一代的肺，而他們非常成功。」

政商關係密切 聯繫毋須申報

民間組織「框架公約聯盟」（FCA）去年發表報告指，約旦在全球最受煙草商干預的國家中排名第二，僅次於日本。報道提及的3間煙草商則表示他們作為持份者，在討論相關監管問題時獲諮詢是正常且合法，JTI又稱其參與旨在提供技術和工業標準方面的支援。

有前任和現任官員亦稱，煙草商與官員和國會議員關係密切，而他們毋須申報與煙草業的聯繫。安曼市政府副衛生經理梅拉特（Mervat Mheerat）曾任政府委員會成員，負責監督在超市如何展示煙草產品，她憶述當時有煙草商地區經理與她會面，要求她就某些議題保持中立，並提出向該市的禁煙運動捐100萬第納爾（約1093萬港元），令她感覺有如交易。

頻贊助學校 組織轟為品牌洗白

另一方面，煙草商在約旦花費數十萬美元於贊助上，當中不少計劃針對年輕人，如PMI曾為其工廠所在的地區10間學校支付翻新費用、為學童提供書包和文具、舉辦年輕人職業培訓計劃等。衛生組織斥此舉是為品牌洗白，世衛5月底發表的聲明亦呼籲各界遏止煙草業引誘兒童和年輕人的營銷策略，如學校應拒絕任何形式的贊助等。PMI則指當地社區急需援助，對於採取行動改善工廠附近居民的生活條件亦成攻擊理由感到遺憾。

煙草業標榜為當地帶來投資和就業機會，對失業率高企的約旦尤其重要。去年首相府發布的影片中，PMI時任地區總經理馬艾塔（Fadi Maayta）就表示：「PMI是美國在約旦的最大投資者，亦是約旦第二大納稅人。」安曼市政府的梅拉特透露，曾有國會議員告訴她：「這是經濟問題，你正影響約旦經濟，並威脅該行業從事員的工作。」煙草稅佔政府年收入約18%。

（衛報）

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