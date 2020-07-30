土耳其國會通過打壓社交網法案

人權組織斥噤聲異見人士

法案規定，在土耳其每天超過100萬瀏覽量的外國社交媒體供應商，須在土耳其委任至少一名代表，該人的聯絡資料須以顯眼和容易找到的方式列在網站上。社交媒體有最多48小時按照當地法院命令移除冒犯內容，否則可被罰款100萬至1000萬里拉（約111萬至1110萬港元）、封鎖廣告和將頻寬大降九成，實際上等同禁止用戶訪問該平台。社交媒體亦須將載有土耳其用戶數據的伺服器儲存在該國境內。

人權觀察周一發表聲明，憂慮法案讓政府有權控制社交媒體、隨意刪除內容以至針對個別用戶，斥這標誌着「網絡審查的新黑暗時代」。據Twitter2019年上半年的透明度報告，土耳其提出了6000多次刪除部分內容的要求，全球最多。

（法新社/路透社/Anadolu Agency）