疫情擴至河內胡志明 越南總理稱全國皆危

多市爆疫涉峴港旅客

越南連續3個月無本地感染個案，但上周六在峴港錄得首宗確診後，接連多天該市都有新增病例，衛生部昨晚證實再有4宗確診，分別1宗在河內、2宗在胡志明、1宗在中部高原。國營傳媒報道，其中河內確診的薄餅店員工最近從峴港回來，當局已關閉餐廳消毒。越南快訊網（VnExpress）報道，峴港有8宗新確診， 其中3人是峴港3間醫院的病人，另外5人是在峴港其中一間醫院照顧病人的家屬，令越南自上周末爆發的新一波疫情至今錄得超過30宗病例。全國的醫院都已加強預防措施，河內當局亦開始再敦促民眾在公眾地方戴口罩。

數以萬計國民最近因旅遊優惠前往峴港度假，越南國家電視台稱河內、胡志明市及中部高原錄得病例，很大程度因民眾來往當地及峴港。官員表示，上周末多達8萬名國內遊客在峴港，胡志明當局周二稱，約1.8萬名曾到峴港的人已返回胡志明市，河內當局亦稱，預計1.5萬至2萬人亦從峴港返回河內。河內市人民委員會主席阮德鐘要求從7月8日起由峴港返回河內、曾到與最近社區傳播病例有關地點者自我隔離，並向當局通報。政府周二已下令暫停所有來往峴港航班，為期15日，列車亦已停駛。

「病毒株與上波疫情不同」

阮春福警告，各省各市都面對高傳播風險，「為控制疫情，要更快速和更嚴厲地行動」。他又向官員表示，病毒株跟今年越南較早前的不同，全國各旅遊地點都應提高警惕。越南至今確診人數增至450人，沒死亡病例。

（路透社/BBC/越南快訊網）

（抗疫新階段）