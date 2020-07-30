澳拒參與自由航行軍演 「無意損與華關係」

重申華海洋聲請無法律效力

澳洲外長佩恩（Marise Payne）和防長雷諾茲（Linda Reynolds）訪美，會見美國國務卿蓬佩奧和防長埃斯珀。根據會後聲明，美、澳雙方同意尋求在南海和印度洋有「更多和有規律的海洋合作」，合作方式會是「雙邊以及跟其他看法相似和地區上的伙伴」，但外界關注聲明並無提及澳洲會否應美方長期要求，參與自由航行行動，即派軍艦進入涉主權爭議島嶼的12海里範圍內。

埃斯珀在記者會上未直接回應相關提問，只稱重要的是「如何威懾印太地區的壞行為和如何捍衛以規則為本的國際秩序——在這問題上尤其與中國有關」。雷諾茲則稱，在南海的自由航行及飛越行動是討論議題之一，但堪培拉本來就有在該地區通行的悠久歷史——無論是單邊、雙邊還是多邊的通行，「我們會保持一貫做法，也會繼續按國際法通過這地區」。

澳專家：避挑火頭 中國為最大貿易伙伴

專家認為，澳洲拒絕美國施壓的主因是避免在對華關係上挑起火頭，畢竟中國是澳洲最大的貿易伙伴。佩恩則稱澳美兩國有密切和持續的關係，但會各按價值觀作政策決定，不會任何事都同意對方。她表明，中澳關係十分重要，「我們無意傷害它……但我們也無意去做跟我方利益相反的事」。

澳洲在南海的外交立場轉趨強硬，上周四（23日）向聯合國提交聲明，表明澳洲否定中方聲請對南海擁有「自古以來」的「歷史權利」和「海洋權利和利益」的說法，並引述2016年海牙常設仲裁法院的判決內容，強調中方「九段線」說法「沒有法律基礎」。

中國：兩國抹黑

中國外交部發言人汪文斌昨日回應稱，中方注意到美澳舉行了外長、防長「2+2」磋商。他表示，美澳兩國一段時間以來渲染、炒作所謂「中國威脅」，在一系列問題上對中國進行誣蔑、抹黑。對此，中方表示強烈不滿、堅決反對，已分別向美、澳提出嚴正交涉。

（衛報/澳洲廣播公司/悉尼先驅晨報）