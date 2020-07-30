專家：情報機構不宜模糊政策訂立

法德日韓印皆有加入呼聲

澳洲資深情報分析師出身的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）外交研究員斯考特（Ben Scott）周一（27日）撰文指出，輕易以五眼聯盟名義舉行政策會議，未必是正確做法，一來會侷限參與成員範圍，二來會有模糊情報和政策之間重要分野的風險。他指出，法國、德國、日本和韓國等都有醞釀過加入的呼聲（最新報道指印度也有意加入），但他表示，要容許其他國家加入現在的五眼聯盟並不現實。法國傳媒曾指，華府曾邀請法國加入五眼，但時任法國總統薩爾科齊要求巴黎也享有互不監控的同等地位，但中情局和時任美國總統奧巴馬皆不同意，最終破局。

斯考特指出，以五眼聯盟名義舉行政策會議，或模糊情報和政策的分野。他解釋，良好情報的重要一環是客觀，但如果情報部門參與政策辯論，客觀或會被犧牲——美國制度上，中情局局長和國家情報總監不會在內閣會議上投票，正是出自這理由。

或有損客觀 訂立政策受影響

從國際事務看，情報和政策有所區別也很重要，只有在各方相信分享資訊是原材料和不受政策取向影響，情報分享工作才能有效，故情報機構最好可被視為政策中立和可坦誠參與。他解釋，外交會議通過找尋意見相同之處，情報會議卻往往尋找意見不合之處，「意見不合才會帶來更好的判斷」。

（The Interpreter/衛報）