劍指中國 日倡加入五眼聯盟 英澳議員和議 交換情報增戰略儲備

五眼聯盟是1941年成立的情報聯盟，成員國包括美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭。隨着今次疫情揭露西方國家在重要戰略儲備上對中國的依賴，英國《衛報》報道，在五眼聯盟支持下，澳洲、加拿大和美國正計劃大幅增加稀有和半稀有金屬的產量，預計短期內宣布。這些稀土是生產手機、手提電腦及電視等產品不可或缺的成分，亦在噴射引擎、衛星、激光和導彈等方面有廣泛國防用途。根據美國地質勘探局數據，過去10年，中國平均佔全球稀土生產和供應量九成以上。

計劃增稀土產量 減依賴中國

《衛報》亦指出，英國有保守派議員希望擴大五眼聯盟的角色，以組成更緊密的政治與經濟聯盟抗衡中國，例如澳洲國會情報及安全聯合委員會主席海斯迪（Andrew Hastie）周二（28日）參與英國智庫的視像研討會時就表示，相信五眼聯盟各國審視各自的供應鏈後，將有助各國了解如何減輕彼此的弱點，亦有可能組成自由貿易集團。

報道透露，河野太郎上周二在英國保守黨內的「中國研究小組」視像研討會上，提到日本加入五眼聯盟的想法，又表示歡迎英國加入「跨太平洋全面進展協定」（CPTPP）。主持研討會的英國下議院外交事務委員會主席奧塔維（Tom Tugendhat）形容，五眼聯盟過去數十年來是情報和防務體系結構的核心，未來應該尋找可信賴的合作夥伴加深聯盟關係，「出於許多原因，日本是重要的戰略伙伴，我們應把握一切機會加緊合作」。

河野在會上又警告，中國經濟增長或令其有能力收購外國科技公司，與英國等國家建立科技合作關係，將對抗衡中國和匯集投資等非常重要。

加強情報交流 應對朝鮮問題

日本共同社今年初就曾引述消息報道，五眼聯盟與日本、韓國及法國加強情報合作，以應對朝鮮問題，又稱有關國家有意組成夥伴關係，就中國不斷擴張的軍事力量加強情報交流。

曾任英國上議院外交事務及防務委員會主席的豪厄爾（David Howell）上月底亦在《日本時報》撰文稱，現在是時候讓擁有先進通訊技術的日本加入五眼聯盟，以應對中國崛起，又解釋這是因為「超級智能、網絡操縱和各種軟實力消息傳遞將是未來的武器」。

（衛報/共同社/日本時報）