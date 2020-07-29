紐國訂演算法約章 政府部門承諾增透明

政府料為全球首例

近年各國政府使用演算法不時惹起爭議，有人認為演算法未必準確且帶有歧視，而且相關部門通常不公開使用細節。新西蘭統計部長詹姆斯·肖（James Shaw）指出，去年對公共部門使用演算法的審查發現，各部門的使用程度和方式有很大差異。他續指現時由交通燈轉燈，以至警務決策等較嚴肅的範疇都用到演算法。

22部門簽署 未涵移民部警察部

政府周二公布的約章有22個政府部門簽署，預料未來將有更多部門加入。各部門承諾增加透明度，公開演算法如何影響其政策決定，除非因國家安全等原因被法律禁止，否則應提供有關使用過程和如何儲存數據的資訊，亦會識別和管理演算法的偏見。另外，部門收集數據時應考慮原住民的觀點，並諮詢受影響單位。

詹姆斯·肖表示，今次約章是「建立公眾對政府部門信任的重要部分」。約章並非強制實施，他希望簽署的部門數月內在網站解釋如何使用演算法，甚至提供原始碼。惟一些最受爭議的部門尚未簽署，包括在3月被揭發用演算法對申請人作概要分析的移民部門，以及去年在未有通知下引進人臉識別技術的警察部門。有份參與去年審查的奧塔戈大學法律教授加瓦安（Colin Gavaghan）表示，欣賞約章要求部門提供渠道，讓公眾就涉及演算法的決策提出上訴，但認為當局應另設獨立監管部門。

（衛報）