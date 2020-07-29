中國漁船隊現進化島海域 厄國海軍警戒

生態多元列世遺 啟發達爾文「演化論」

這支由約260艘漁船組成的船隊上周出現，在緊貼加拉帕戈斯群島專屬經濟海域的公海海域活動。厄瓜多爾通過衛星和海軍船艦在海面持續監測，發現該船隊包括漁船、補給船和冷凍船，跟一般遠洋漁船隊相若，規模卻是近年所見最大。網站 Marine Traffic 的衛星圖昨顯示，該群島附近有一堆漁船（圖）。

華曾被揭捕撈該處300噸海產 多為鯊魚

加拉帕戈斯群島離厄瓜多爾海岸563英里，擁有富饒多元的生態，包括瀕臨滅絕的鯨魚、鎚頭鯊等稀有物種，是全球鯊魚種類最豐富的地區之一，亦是海龜、火烈鳥和信天翁的棲地，1978年獲聯合國教科文組織列入世界自然遺產，劃為海洋保護區。英國科學家達爾文的「演化論」也是受該群島啟發，因此被稱為「進化島」。

中國漁船以往也曾被揭發遠道而至捕獵鎚頭鯊等瀕臨滅絕海洋物種。2017年厄瓜多爾拘留非法潛入海洋保護區的中國漁船「福遠漁冷999」號，揭發其捕撈了多達300噸海產，當中大都是鯊魚，船員被判囚1至4年和合共罰款590萬美元（約4600萬港元）。國防部長哈林（Oswaldo Jarrín）上周四說：「我們處於戒備狀態，監視，巡邏，避免發生類似2017年的事件。」

斥威脅物種平衡 擬外交途徑要求撤船

前任環境部長卡卡巴德塞（Yolanda Kakabadse）與首都基多（Quito）前市長塞維利亞（Roque Sevilla），周一奉命構思保護該群島的策略。卡卡巴德塞形容該船隊對加拉帕戈斯群島的物種平衡是「一大威脅」 。塞維利亞亦指，中國漁船在保護區邊緣活動「正摧毁厄瓜多爾致力保護加拉帕戈斯群島海洋生物的努力」。他們謀求循外交途徑要求船隊撤走，並計劃落實更多國際協議，以加強保護生態。卡卡巴德塞表示，打算將群島周圍188英里的專屬經濟區擴大到350英里，以跟厄瓜多爾大陸的專屬經濟區結合起來，從而切斷兩海域經濟區之間的國際水道，即中國船隊現時位置。

（衛報/路透社）