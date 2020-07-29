分析：定罪助大馬走出陰霾

尚有3宗官司 上訴料兩年

「一馬貪腐醜聞」震撼大馬，案件調查及審訊被視為對馬來西亞法治和反貪努力的一大考驗。納吉布所屬的巫統今年3月獲首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）拉攏合組新政府，令人質疑統治大馬60年的巫統回歸，會否影響針對納吉布及其親信多宗涉貪案的判決。反對黨民主行動黨政治教育局主任劉鎮東指出，納吉布被判罪成或有助提高慕尤丁的支持度，但可能令執政聯盟內部出現緊張。

慕尤丁本月曾表示，會致力執行廣泛反貪改革。不過檢控當局今年5月撤銷納吉布的繼子、電影《華爾街狼人》製作人里扎阿茲（Riza Aziz）涉洗黑錢控罪，以換取他歸還資產給大馬政府。里扎阿茲原被控侵吞由「一馬發展公司」（1MDB）2.48億美元。當局上月亦撤銷納吉布盟友、沙巴州前首長慕沙阿曼（Musa Aman）的貪污和洗錢控罪。國際透明組織大馬分會主席莫哈末莫漢（Muhammad Mohan）說：「若你繼續撤銷備受矚目的案件，民眾不會相信你。只有當被定罪，真正的勝利才會來臨。」

（路透社/法新社）