涉大馬國家基金洗錢案 納吉布罪成判囚12年 准保釋上訴

67歲的納吉布（Najib Razak）是大馬歷來首名被控上庭的前首相，他與其親信涉挪用1MDB約45億美元（約351億港元）資產用以自肥，包括在全球瘋狂購物，被控42項罪名。華爾街大行高盛也因協助1MDB發債籌集65億美元資金，2018年遭大馬起訴，指控其在協助基金發債時誤導投資者。高盛上周才與大馬政府達成和解協議，同意賠償39億美元。

稱對一馬基金子公司轉帳不知情

昨日宣判的案件，主要圍繞1MDB旗下SRC國際公司於2014年將4200萬令吉轉到時任首相的納吉布個人戶口，納吉布堅稱對轉帳一事不知情。他作供時表示，自己受財務顧問劉特佐（Jho Low）誤導，以為戶口的錢是由沙特王室捐贈，而非控方所指挪用國家基金。劉特佐目前仍然在逃。

案件去年4月3日開審，經歷90天控辯階段審訊，高院去年11月裁定納吉布失信、洗錢和濫權共7項控罪表證成立，納吉布出庭自辯階段今年3月完成，控辯雙方上月結案陳辭後，吉隆坡第三刑事高等法院昨日作出裁決。法官納茲蘭（ Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali ）表示，辯方無法提出合理懷疑來反駁所有指控，因此裁定納吉布7項罪名成立，其中濫權一罪被判監12年，3項失信及3項洗錢罪每項各判囚10年，全部同期執行。

納茲蘭指出，證據完全顯示納吉布知道SRC國際的款項匯入其三個銀行戶口，因他在款項轉入時簽發了支票。納茲蘭亦不相信納吉布的「沙特捐款論」，認為沒證據顯示，已故沙特國王阿卜杜拉曾表示要捐錢給納吉布或大馬，雖然辯方聲稱沙特王室曾致函證實會捐款給納吉布，但納茲蘭指出這些信件存有疑點，那個據稱是沙特王子的寫信人未必跟阿卜杜拉有關係，納吉布也沒查證那些信件。

稱以為沙特捐款 法官不信納

法庭宣判後，約200名支持者在法庭外高叫「納吉布萬歲」。辯方向法庭申請暫緩執行監禁獲接納，但要納吉布繳付100萬令吉保釋金，外加兩人擔保，他亦要每月1日和15日到警局報到。根據司法程序，納吉布仍可上訴至上訴庭，若敗訴可再上訴至聯邦法院。納吉布最後還可要求國家元首給予特赦，但特赦前必須先履行刑罰。

納吉布2009至2018年出任首相，2009年以促進國家經濟發展為由成立1MDB，至2015年被揭基金未能按時償還欠下銀行及債券持有人款項，調查人員追蹤資金流向後，發現有近7億美元轉了入納吉布戶口。受涉貪醜聞影響，納吉布領導的執政聯盟2018年敗給前首相馬哈蒂爾領導的反對陣營希望聯盟，納吉布下台不久被捕。

（星洲日報/路透社/BBC）