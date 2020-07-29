美市長：「白人至上主義者」潛入示威

里士滿示威者上周末遊行至警察總部，其間一架市政府卡車起火，弗吉尼亞聯邦大學的窗戶被毁，警方其後發射催淚彈驅散人群。市長斯托尼（Levar Stoney）周日指控有白人至上主義者潛入示威，又稱是外地人導致示威趨向暴力，「他們的任務很簡單，就是要破壞這個城市數月來和平、由社區主導的示威」。警方稱仍在調查事件，但該集會的傳單是在市外製作，被捕者中有多人來自該州其他地區。

猶他州民兵組織達1.6萬人

此外，猶他州普若佛（Provo）上月底反警暴示威期間，有白人示威者向另一名駕車駛入遊行路線的白人連開兩槍，擊中對方手臂。47歲的當地居民羅伯遜（Casey Robertson）隨即在facebook組成民兵組織「猶他公民警報」（Utah Citizens’ Alarm）。他聲稱是激進極左組織Antifa等利用「黑人的命也是命」運動破壞社區。組織成員定期接受訓練，亦會身穿迷彩服和持槍出現在示威現場。有示威者憂慮這些人或加劇緊張情緒，最終取消上街。截至昨日該民兵組織fb群組有逾1.6萬名成員。

（華盛頓郵報/衛報）