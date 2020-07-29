美司法部長為鎮壓示威辯護

今次是巴爾去年2月上任以來首次出席國會聽證會。聯邦政府近期派遣執法人員到波特蘭和首都華盛頓等地鎮壓反政府示威，司法部的角色備受爭議。聽證會原定當地時間周二早上10時（香港時間昨晚10時）召開，但因事延遲。

稱示威對黑人威脅大於警暴

巴爾事前發表了聽證會開場聲明，指摘近日在全國多地出現的反政府示威者訴諸暴力，其中波特蘭示威者衝擊當地的聯邦法院，這些行為已經不是示威，而是猶如「攻擊美國政府」。他又批評要求解散警隊的聲音，又說：「街頭暴力對黑人生命的威脅，遠遠大於警員不當行為的威脅......當警員被攻擊、被解散、被趕出社區，黑人將最受害。」

除了最近的聯邦政府人員武力鎮壓示威外，巴爾涉及的爭議還包括司法部高調干預數宗涉及特朗普親信的案件，涉案人包括特朗普朋友斯通和前國家安全顧問弗林。巴爾在預先發給傳媒的聲明中強調，特朗普沒有嘗試干預這些決定，抨擊民主黨製造他受特朗普操控的假象。

「媽媽人牆」入稟告特朗普政府

美國6個城市市長，包括華盛頓、波特蘭、芝加哥、西雅圖、堪薩斯城和阿爾伯克基，周一（27日）去信國會，呼籲議員阻止特朗普繼續派聯邦執法人員到當地，指他們的出現加劇緊張局勢。

另外，《華盛頓郵報》報道，多次築起人鏈保護示威者的「媽媽人牆」5名參與者和兩個示威組織，周一入稟法院控告特朗普政府，指聯邦執法人員在波特蘭的晚間示威活動期間近距離向人發射催淚彈、橡膠子彈、布袋彈和胡椒噴劑等，使用過分武力和違反憲法賦予的言論自由權利。美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）上周控告特朗普政府和波特蘭警察部門，指他們襲擊協助示威者的急救員和志願者。美國地方法院已下令禁止聯邦執法人員驅散、拘捕或威脅拘捕在場採訪的記者或合法觀察員。

（華爾街日報/華盛頓郵報/路透社）