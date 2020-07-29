白宮寄望疫苗成十月驚奇

新聞網站Axios稱，美國總統特朗普顧問及共和黨領袖皆指點特朗普，趁着新型冠狀病毒肺炎疫情，抓緊傳遞積極促進研究疫苗與療法的信息。特朗普競選團隊的消息人士稱，「人人都很清楚，有疫苗、行之有效的療法，就是解開經濟枷鎖，制止危機的金匙」，而民調也反映民眾盼特朗普認真看待疫情。

復主持簡報會 特朗普為邀功

有官員又透露，安排特朗普恢復主持簡報會，意在向公眾傳達，任何應對新冠病毒的成果，是特朗普領導新冠工作團隊之故，而非旁人的功勞。Politico上周有分析稱，疫苗研發已取得不少進展，未知會否來得及製造「十月驚奇」，幫助特朗普連任。

不過，美聯社從5月起所做民眾對疫苗信心調查皆反映，要是疫苗面世，美國僅五成人願意接種。有學者上周四就如何加強群眾對疫苗的信心聯合出謀獻策，建議包括任命社區言論領袖宣傳、安排在宗教場所等熟悉地點提供接種等。

（福布斯/Axios/Politico）

（抗疫新階段）