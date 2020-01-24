疫苗擬分層定價 富國最貴310元

疫苗協調分配計劃 75國擬參加

COVAX由全球疫苗免疫聯盟、世界衛生組織（WHO）和流行病預防創新聯盟（CEPI）共同領導，宗旨為保障全球迅速及公平地獲得新冠疫苗，確保在2021年底前向加入計劃的國家提供20億劑疫苗，並按人口公平分配。世衛本月表示，已有75個國家有意加入計劃，另有90個低收入國家可能透過計劃獲疫苗支援。伯克利指出，COVAX正基於現有疫苗研發資料，估算疫苗成本及定價。他說，目前大部分疫苗仍處於測試早期階段，對於哪一種疫苗技術最有效、需要接種單劑或多劑、疫苗廠商產能等仍是未知之數，而這些因素均影響疫苗定價，其中如何衡量成本最具挑戰。

伯克利透露，有意仿效藥商使用分層式定價的方案，即將窮國、中等收入國家及富國的疫苗採用不同定價，其中富國定價設為最高。上周有消息來源稱COVAX會將富國疫苗價格定為40美元，令歐盟擬另覓較便宜疫苗供應，伯克利否認，強調此前向歐盟闡明計劃時提供了不同的價格範圍，但消息來源「只披露了最高價格」，他又稱40美元是高收入國家疫苗定價範圍中的最高價格，並非已確定的價格。

美兩疫苗進第3階段臨牀測試

不過如何避免部分富國及地區壟斷供應仍是重大問題。早前美國政府已與輝瑞等多間藥廠簽訂協議，希望確保疫苗供應。路透社周一亦引述歐盟官員消息報道，歐盟正與最少6間研發疫苗的藥廠接洽，包括輝瑞、強生及賽諾菲，但在疫苗價格等問題上膠着。《金融時報》早前的分析指出，全球各國為保障國民獲得疫苗而興起的「疫苗民族主義」正妨礙抗疫，恐演變成地緣政治角力。

另外，美國藥廠Moderna及輝瑞周一分別宣布，公司研發的新冠疫苗將展開第3階段臨牀測試，意味研究進入最後關鍵階段，旨在通過大規模人體測試驗證疫苗效用。測試中的兩種疫苗均屬於RNA（核糖核酸）疫苗，藉由將新冠病毒的刺突蛋白RNA或mRNA注入人體，誘導免疫系統產生抗體，從而預防感染。Moderna的疫苗與美國國家過敏症和傳染病研究所（NIH）合作研發，計劃在全美約90個地點招募3萬人接受測試。輝瑞則與德國生物技術公司BioNTech合作開發疫苗，首階段會在美國測試，稍後將擴展至海外120地點。中國疫苗研發亦取得進展，美聯社報道，中國疾病預防控制中心主任高福稱，已接種一實驗型新冠病毒疫苗。

物流界：未預備好大量疫苗運送

國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）周一稱，目前是新冠疫苗研發的「關鍵時刻」，對研發進展「審慎樂觀」。不過全球貨運商Flexport稱，現時物流業界尚未預備好處理大量疫苗運送，包括冷藏設施等配套難以滿足疫苗所需衛生保存需求，未來全球需協調策略。

（路透社/CNN）

（抗疫新階段）