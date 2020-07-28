英媒：新書或令哈里夫婦永離王室

書稱哈里不滿威廉「勢利」

王室新聞記者斯科比（Omid Scobie）和杜蘭德（Carolyn Durand）合撰的新書Finding Freedom（暫譯《尋求自由》）將於下月出版，英國傳媒近日率先刊登當中內容。書中稱，哈里跟梅根第二次約會後，就覺得對方是終身伴侶，但威廉勸弟弟不要一頭栽進去，「應花多些時間去認識這女孩（this girl）」，但哈里認為威廉用詞「勢利」，感到不滿，兩兄弟從此很少談話。梅根亦為大嫂凱特拒人千里而失望。該書又稱，哈里認為因自己「太敏感和直言不諱」而在王室遭到蔑視，且不獲家人保護。

王室原計劃待哈里夫婦嘗試獨立生活一年後，若能回心轉意，女王等王室高級成員可讓他們回歸。惟王室消息人士表示，暫難看到迴轉可能，「某些很私密的家事似乎已公開，會很傷人的心」。另一消息人士稱，王室大門一直為備受疼愛的哈里夫婦打開，「不過難以見到他們如今怎能從美國一邊履行王室職務一邊從商，擔起他們希望的『混合王室』新角色」。

哈里夫婦否認受過該書作者採訪，但對於有否允許密友或助手等參與，則沒有承認或否認。

（每日郵報）