特朗普團隊借列根籌款被叫停

列根一直為共和黨人推祟，特朗普亦向愛跟列根攀關係。共和黨及特朗普競選團隊較早時向支持者發電郵，由特朗普署名，並附上特朗普1987年在白宮跟時任總統列根握手的照片，電郵稱，只要捐款45美元（349港元）或以上，就能獲得一套兩枚分別鑄有特朗普與列根肖像的紀念幣。

列根基金會向《華郵》稱，發現電郵後上周致電共和黨全國委員會，促請停止銷售列根硬幣，共和黨全國委員已同意不再使用列根為特朗普連任籌款。基金會稱，雖然不能阻止人們利用列根肖像，但可阻止人們利用列根肖像和名字謀取政治和商業利益。

特朗普指基金會主席從中作梗

共和黨全國委員會傳訊主任阿倫斯對列根基金會的反對表示「驚訝」，稱特朗普家族成員也曾為該基金會籌款。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾稱，共和黨數十年來一直使用列根肖像，質疑基金會為何突然反對。

列根基金會董事局主席瑞安（Frederick J Ryan Jr）是《華盛頓郵報》發行人及行政總裁，特朗普周日在Twitter便對此表示不滿，質疑《華郵》在操弄基金會。特朗普競選團傳訊主任默托認為，是瑞安干預特朗普角逐連任之舉。

不過，列根的女兒戴維斯（Patti Davis）去年4月曾撰文，呼籲共和黨人勿再用其父列根之名，又批評共和黨人坐視特朗普差勁的內政及外交政策。

（華盛頓郵報/CNN）