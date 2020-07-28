《哈姆太郎》成泰抗爭歌 諷政府吞吃納稅人錢

示威者：冀不同方式帶來改變

示威者唱出配以新詞的《哈姆太郎》主題曲，將當中「最喜歡吃的是向日葵種子」改成「最喜歡吃的是納稅人的錢」揶揄政府，並高喊「解散國會」，又圍着紀念碑繞圈跑，稱像倉鼠在輪圈中奔跑。縱使抗爭手法看來有點古怪，但示威者強調他們的政治目的很認真，20歲的芳（Fah）說：「大人看到我們這樣做，可能不會認真看待，但這是新一代的表達方式。我們正以不同的抗爭方式，希望帶來改變。」任職律師的27歲示威者鮑伊（Bowie）說：「我們需要自由抗爭，因為這個政府打壓所有異見者。」

泰國反政府示威本月18日開始，由學生聯盟「解放青年」發起，當日約有3000人在曼谷集會，提出三大訴求：解散國會、修訂現行有利執政黨的憲法、停止打壓異見人士。解放青年領袖周日表示，若政府未能滿足訴求，下周會再次上街，發起另一場大規模示威。今次示威中，許多年輕示威者表示，政府缺乏惠民改革及多年來經濟停滯，令他們感到沮喪。泰國嚴厲的冒犯君主法也大大收窄異見者發聲空間。去年在國會選舉中得票第三多的未來進步黨，今年2月被下令解散，亦惹怒年輕人上街抗議。泰國首相巴育上周二表示，關注及憂慮今次的學生運動，並警告示威者勿冒犯王室。

學者：若過分挑釁 或遭鎮壓

朱拉隆功大學安全和國際問題研究所總監蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）表示，今次的學生運動是「無未來」而觸發，「他們經常提到『未來』。他們沒有未來。這些年輕人過去20年一直活在泰國政治中，承受了兩次軍事政變」。對於有專家質疑今次示威能否帶來改變又或能否持續，蒂提南認為必須有更多人參加才能有影響力，但即使上周只有數百或數千人已足以引起政府回應，惟「他們也有可能失控，即若變得過於挑釁，可能會遭鎮壓」。

（法新社/路透社/CNN）