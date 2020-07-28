特朗普反恐手法應對示威 政治豪賭恐招更大反撲

《華郵》：白宮盼各城市衝突加劇

哥倫比亞廣播公司及YouGov周日公布的最新民調顯示，特朗普支持度為41%，落後拜登10個百分點。《華盛頓郵報》引述華府資深官員稱，白宮「一直希望各城市衝突加劇」，又鼓勵聯邦執法人員多談論拘捕騷亂中的罪犯及披露更多行動細節，藉以爭取民意。倫敦經濟學院人權法教授吉爾蒂（Conor Gearty）認為，特朗普以反恐手法應對示威，猶如向中國、土耳其等專制國家取經，在政府內缺乏反制聲音尤惹憂慮。

美國聖母大學政治科學系副教授斯基烏馬里尼（Luis Schiumerini）稱，許多國家的示威往往是由爭取特定細小改變而開始，惟在政府武力鎮壓下，示威愈演愈烈，變成大規模反政府運動。例如土耳其2013年有環保分子為抗議政府將伊斯坦布爾一個公園改建成購物中心而發動佔領，總理埃爾多安斥之為恐怖活動並拘捕示威者，最終觸發全國示威及罷工，成埃爾多安執政時期最大挑戰之一。

斯基烏馬里尼認為，特朗普亦可能藉由加劇示威衝突，希望令其陣營有強烈反應，助推動選情，但是否有效卻關乎哪一方被視為較暴力、較不合理，選民亦勢將檢視特朗普的行動是否有效令暴力消退。若示威者的行動與政府描述的負面方式相符，政府很可能從打壓示威中獲利，否則示威潮勢會反彈。

（CNN/華盛頓郵報）