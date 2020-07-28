《華郵》：波特蘭示威潮如港反修例 民眾傘陣抵抗 政府愈壓愈激

擲水樽煙花 雷射筆射聯邦人員

波特蘭大批示威者與全副武裝的聯邦人員在司法中心外接連對峙多天，要求派赴當地處理示威的聯邦人員撤走，其間不時有人向警員投擲水樽、煙花等雜物。到周日（26日）凌晨，示威者破壞法院外圍欄，聯邦人員多次施放催淚彈、胡椒噴劑及非致命武器驅散。戴上單車頭盔與眼罩的示威者以雨傘抵擋，用吹風機等工具將催淚氣體吹走，也有示威者架設路障作防線，並用雷射筆干擾聯邦人員視線。

警方隨後於當地時間凌晨約1時20分宣布示威屬暴動，指暴徒到處破壞，對公眾構成嚴重威脅，促示威者散去。警方之後與聯邦人員清場，拘捕多名示威者。有示威者表示，民眾聚集時大致和平，是聯邦人員挑起暴力，「我知道聯邦人員要服從命令，但他們也有選擇，我向他們如此說，然後他便向我噴胡椒噴霧」。美國有色人種協進會（NAACP）波特蘭分部主席蒙丹尼（E.D. Mondainé）聲言「不能讓催淚氣體與橡膠子彈定義我們所身處的時刻」，必須把握時機，確保種族主義不再存在。

特朗普指傳媒美化示威

其他城市亦有聲援波特蘭的示威，同樣出現暴力事件。得州奧斯汀一名28歲男子在示威中遭槍擊身亡，警方引述目擊者稱，事發時一輛汽車加速衝向示威者並響號，該名男子走近汽車，並以步槍指向司機後遭對方連開多槍射殺，涉事司機受查後暫獲釋。科羅拉多州丹佛市亦有人駕車衝向人群，其間一人被槍傷。加州、弗吉尼亞州等地則有示威者向政府建築物及汽車縱火，多人被捕。

特朗普周日在Twitter批評示威者是「仇恨國家的極端左翼無政府分子」，製造暴力，又指摘包括霍士新聞在內的主流傳媒「拒絕展示波特蘭、西雅圖及其他地方的真實情况」，試圖令美國公眾相信當地都是「美妙的示威者」。

分析：鐵腕壓示威 惹民意反彈

《華盛頓郵報》周一（27日）發表評論，形容波特蘭的示威潮與香港反修例風波情况相似，除了兩地示威者均以雨傘、單車頭盔等日常用品充當護具，與重裝執法人員對峙外，政府處理示威手法亦異曲同工：北京以恢復秩序為由大幅限制香港的自由，並通過及實施《港區國安法》止暴制亂，並試圖喚起民族主義掩蓋內地因經濟下滑及疫情危機而產生的不滿；特朗普面對11月大選選情不振，亦高舉「法律與秩序」打壓示威，但兩者均難以平息亂局，反因武力執法觸發民意反彈。《紐約客》專欄作家讓森（Masha Gessen）警告，特朗普所為正設下打壓公民權利的惡劣先例，「我們正看見總統無視所有監察機制，與國安機構互相配合」。《大西洋》雜誌評論亦稱，以往數十年來保守派勢力一直警告，來自聯邦的「好戰暴徒」會奪去美國人的公民權利，如今卻是右派總統在保守勢力支持下令此警告成真。

（今日美國報/衛報/華盛頓郵報）