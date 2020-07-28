柬國開發毁重要濕地 百萬人面臨洪災

報告稱，發展項目將令1500公頃多姆本（Tompoun）濕地九成消失，令超過1000戶家庭被迫遷離，數以千計依賴濕地從事漁農的家庭收入大減。報告指出，濕地除了是當地社群賴以維生外，也對金邊污水管理與防洪發揮重要作用，因此濕地被毁將令數以百萬計柬埔寨人受影響。

金邊建衛星城市 發展商與政府高層關係密切

金邊興建衛星城市的計劃自2004年展開，由ING控股牽頭。該公司跟洪森政府高層關係千絲萬縷。公司記錄與政府文件顯示，金邊的湖泊濕地發展計劃涉及政府和首相洪森家族中人。2017年一條被命名為「洪森大道」的公路啟用，由南至北橫跨濕地。

金邊位處洞里薩河、湄公河與巴薩克河河岸，本來就極易水浸，尤其是每年6月至10月的雨季。柬埔寨雖然簽署確認國際保護濕地公約，但濕地在過去15年間消失過半。曼谷斯德哥爾摩環境研究所高級研究員阿徹（Diane Archer）說，濕地能調節水流、減少洪水、淨化水源和補充地下水。洛杉磯西方學院副教授厄爾（Sophal Ear）說，濕地是大自然保護金邊的一種方式，金邊洪災逐年轉壞，政府卻不以為意。

柬埔寨政府發言人昨為開發計劃辯護，向法新社表示「人民需要土地」。政府稱，完成了重建評估，將增建運河疏導多餘的水，並設污水處理廠，部分居民需要遷離，但會給予他們充裕時間搬遷。

（衛報/路透社/法新社）