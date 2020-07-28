白宮國家安全顧問確診 最高級染疫官員

奧布萊恩和副手本月13日至15日訪歐，跟英、法、德、意相關國家安全官員會面。彭博社稱他出席一場家庭活動後發病。暫未清楚他最近一次接觸特朗普是何時。有線新聞網絡稱他們最近一次一起公開露面，是7月10日造訪邁阿密的美國南方司令部。路透社稱，有關宣布令白宮部分員工嚇了一跳。

150人聯署函華府 促抗疫「從頭再來」

美國上周出現連續5日死亡個案超過1000，疫情惹各方關注。逾150名包括科學家和學者在內的專業人士向總統特朗普和國會議員發表聯署信，要求全面封城，「從頭再來」抗疫。

直至周日，美國全國累計超過146,000人死亡，疾病控制及預防中心預計到下月中人數會升至17.5萬。醫院逼爆和檢測出現樽頸，休斯敦和洛杉磯市長等地方首長均表示有可能要再次推出居家令。150名醫學界專家、科學家、教師和護士聯署請願信，敦促特朗普、國會議員和州長全面封城抗疫。

聯署信稱，在壓抑病毒前重啟經濟，無助經濟復蘇，目前對國家最好的做法不是盡快重啟經濟活動，而是救得愈多人愈好。他們稱，要安全重啟經濟，美國需要足夠的檢測能力，即有足夠人手追蹤密切接觸者（較4月時要多21萬人）、能為每名確診者的最少10名緊密接觸者進行測試（目前美國只達1/3），醫護人員和店員等也需要更多個人防護裝備。他們認為，非必要業務應該停止，食肆應只許外賣，人們如非必要不應外出，口罩也應該強制佩戴。

（綜合報道）

（抗疫新階段）