事隔3月再爆疫 峴港急撤8萬人 越南嚴封關數月 當局指非法入境者播毒

峴港社交距離措施周二起生效，為期最少14日，當局要求民眾之間保持最少1米距離，辦公室、學校和醫院外聚集人數不多於20人。當局又呼籲峴港民眾留在家中，節日、宗教儀式、體育和其他活動均禁止；娛樂設施、美容院、按摩院、卡拉OK和酒吧等非必要業務關閉，公共交通工具亦暫停服務。

昨再增11個案涉醫院

昨午開始，在3間確診者曾到過的醫院，周邊地方已禁止多於兩人聚集，相關醫院亦已封鎖；峴港當局要求相關人士包括病人、醫護人員、護理人員和家庭成員共約7000人隔離14日。部分住宅地區的聚集人數上限亦收緊至2人。阮春福昨在會議上表示，他們並非要峴港封城，但須執行社交距離政策，「我們要有決心，否則只會在這抗疫運動中失敗」。

越南政府昨亦發出聲明稱，正從峴港撤走8萬人，國內航空公司每日會安排100班機從峴港飛往11個國內城市，被撤走者回到各城市後必須在家隔離14日，當局估計疏散需時最少4天。越南目前仍禁止外國遊客入境，但不少越南人趁着航班和旅遊套票有優惠，前往國內的酒店和度假勝地，令國內遊客大增。峴港周日起已經禁止接待旅客，為期14日。

越南3月起差不多全面封關，國際旅客無法入境。上月，越南跟日本開始嘗試重啟往來，400名日本商務旅客上月分數班包機赴越南。

涉助中國人非法入境 4人被捕

副衛生部長杜春宣（Do Xuan Tuyen）表示，最近有很多人非法入境越南，造成傳播病毒風險。近日警方在峴港拘捕2名中國人和2名越南人，他們涉嫌安排中國人非法入境越南。東北部的廣寧省警方最近亦對6名涉嫌安排中國人非法入境的疑犯展開法律程序；該省的邊防部隊稱，過去兩個月逾300人因為非法入境被捕。阮春福上周六（25日）已下令加強邊境和入境管制，防止外國人非法進入。

首波疫情420宗確診 無人死亡

越南在首波疫情期間，實施嚴格隔離措施和大規模檢測計劃，成功遏止疫情蔓延，令全國確診個案只有420宗，沒有死亡病例。但上周六出現近百日以來首名本地感染患者，他近期沒有離開所居峴港，周日又再增3宗確診，包括一名來自廣義省的17歲少年。阮春福稱，越南成功控制疫情後，民眾在執行政府防疫建議上有疏忽。

（綜合報道）

（抗疫新階段）