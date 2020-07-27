反聯邦人員「入侵」 美多地爆警民衝突

警「定性」騷亂 西雅圖45人被捕

西雅圖示威者上月在市長杜肯（Jenny Durkan）默許下佔據市區一處成立「無警自治區」，引發特朗普跟杜肯口水戰，「自治區」本月初遭當地警方清場。不過，聯邦執法人員無視波特蘭市政府意願介入當地「平亂」後，令西雅圖各界擔心事件在當地重演，近數天情勢趨緊張。華盛頓州議會9名成員上周五致函國土安全部，警告聯邦執法人員出現只會加劇衝突。

不少示威者表明上街是因為擔心聯邦執法人員「入侵」西雅圖。一名45歲兩女之母向《西雅圖時報》稱，聯邦人員是她上街的理由，她跟其他示威者仿照波特蘭示威者組成「媽媽之牆」。西雅圖警方上周六在前「國會山自治區」及一所少年監獄外與抗議的群眾對峙，到了晚上警方發射閃光彈及胡椒噴霧，示威者則開傘抵擋並反擊。警方稱，部分示威者用磚頭、石塊、玻璃樽和煙花等爆炸物還擊，導致21名警員受傷，其中一人需送院。警方指，最少45人因涉嫌襲警及妨礙公務等罪名被捕。《西雅圖時報》稱，示威衝突現場未見聯邦執法人員蹤影。

多地聲援波特蘭 奧斯汀一人中槍亡

美國這一波示威由非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州遭警員壓頸後死亡而引發，本月再因總統特朗普增派國土安全部等聯邦人員到大城市執法而火上澆油。特朗普稱聯邦執法人員是為保護各地聯邦建築物和歷史雕像等資產，但示威者批評聯邦人員介入地方警務屬違憲，亦有濫捕濫權之嫌。

在加州洛杉磯，百計示威者聲援波特蘭示威，警方表示有少數示威者破壞一幢聯邦政府建築物。弗吉尼亞的里士滿、得州的奧斯汀上周六都有「黑人的命也是命」示威。里士滿警方發射化學氣體驅散包圍警署的數百人；奧斯汀示威現場有一人中槍死亡，警方事後拘捕一名疑犯。

（CNN/Axios/西雅圖時報）