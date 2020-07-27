主吸黑人票 Kanye West或成扭轉戰局第三方

多州未報名 被質疑非認真參選

俄克拉荷馬州選舉部門本月15日確認，43歲的Kanye West已提交相關文件和報名費，可作為獨立參選人加入選戰。他上周亦向伊利諾州提交足夠簽名，當局仍在審核。惟他本月初宣布參選時已錯過4州的報名期限，而且不計俄克拉荷馬州，有8州在本月內截止報名。即使他來不及報名，選民亦可在選票自行填上（write-in）他的名字，但有些州沒實行這種政策。

民調專家伍德伯里（Terrance Woodbury）表示：「我不想認真對待Kanye West，但我知道必須這樣做。」Kanye West在2005年卡特里娜風災的籌款活動上，曾公開斥時任總統布殊不關心黑人，近日發布的音樂影片亦與黑人有關，包括警察暴力畫面。伍德伯里指他的研究中，有六成50歲以下的黑人男性認為民主黨視黑人選票為理所當然，「那是Kanye的整個政治信息——沒人為黑人服務」。特朗普日前亦在Twitter，轉載一篇聲稱Kanye West會分走拜登黑人選票的帖文，並斥拜登沒為黑人做過什麼事。

第三方𠝹票改勝局有先例

顧問公司Redfield & Wilton Strategies在7月14日發布的民調，首次將Kanye West納入參選人名單，有2%受訪者表示會投票給他。該公司向來密切關注第三方參選人，認為他們有可能改變現狀。過去亦曾出現這種情况，如2000年代表綠黨出戰的納德（Ralph Nader）就被指在佛羅里達州分薄民主黨候選人戈爾的票數。戈爾當年在佛州得票跟共和黨候選人布殊接近，點票出現爭議，最終最高院叫停重點，佛州選舉人票全歸布殊，令布殊勝出大選。

（華盛頓郵報/商業內幕）

（美國大選）