美媒訪陰謀論者 稱福奇製新冠病毒送武漢

【明報專訊】美國大型電視廣播集團辛克萊（Sinclair Broadcast Group）旗下地方電視台原訂上周末播放一名陰謀論者訪問，對方聲稱美國的抗疫大將、國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）製造新冠病毒導致疫情爆發，惹外界質疑辛克萊集團散播陰謀論，助總統特朗普攻擊福奇。集團受壓下上周六（25日）宣布押後播放訪問，以補充資料。
美國有線新聞網絡（CNN）披露，辛克萊旗下時事節目《美國今周》（America This Week）訪問了疫情陰謀論影片Plandemic主角、著名反疫苗倡議者米科維茲（Judy Mikovits）及其代表律師。米科維茲在訪問中聲稱福奇在過去10年「製造」新冠病毒，並將病毒運送往中國武漢，她計劃就此入稟控告福奇。主持人稱指控「嚴重」，但並無提出質疑。
被質疑助特朗普抹黑 受壓押後播
辛克萊集團是美國第二大電視台營運商。該集團上周六發聲明，強調留意到疫情的危險，經過檢視後決定押後播放節目，以加入其他觀點及額外背景資料。辛克萊集團被指與特朗普政府關係密切，近日特朗普及其盟友與右翼傳媒多番批評福奇「犯錯」，質疑其可信性，令有關節目內容尤受關注。福奇上周接受CNN訪問時，則透露自己和家人接獲危及性命的「嚴重威脅」，稱有許多人因其推動抗疫等公共衛生措施影響生活而感憤怒，他目前已僱用私人保安防範。