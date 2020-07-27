美媒訪陰謀論者 稱福奇製新冠病毒送武漢

美國有線新聞網絡（CNN）披露，辛克萊旗下時事節目《美國今周》（America This Week）訪問了疫情陰謀論影片Plandemic主角、著名反疫苗倡議者米科維茲（Judy Mikovits）及其代表律師。米科維茲在訪問中聲稱福奇在過去10年「製造」新冠病毒，並將病毒運送往中國武漢，她計劃就此入稟控告福奇。主持人稱指控「嚴重」，但並無提出質疑。

被質疑助特朗普抹黑 受壓押後播

辛克萊集團是美國第二大電視台營運商。該集團上周六發聲明，強調留意到疫情的危險，經過檢視後決定押後播放節目，以加入其他觀點及額外背景資料。辛克萊集團被指與特朗普政府關係密切，近日特朗普及其盟友與右翼傳媒多番批評福奇「犯錯」，質疑其可信性，令有關節目內容尤受關注。福奇上周接受CNN訪問時，則透露自己和家人接獲危及性命的「嚴重威脅」，稱有許多人因其推動抗疫等公共衛生措施影響生活而感憤怒，他目前已僱用私人保安防範。

（衛報/CNN/商業內幕）