離韓北返揭邊防欠警覺 兩國急堵漏

在韓脫北者3萬 28人返朝鮮

韓國的朝鮮問題專家、世宗研究所的鄭成長對韓國通訊社Newsis說，今次事態反映朝鮮警戒失敗，相信不久黨中央軍事委員會將召開會議問責相關軍官。2012年10月朝鮮士兵越境變節往韓國事故，朝鮮撤換了前線各級軍團共14名軍官。

韓國邊防漏洞亦為人詬病。去年有朝鮮木船突破國防警戒線從東海岸三陟泊岸，今年4月至6月間中國船舶亦曾最少3次闖至西岸泰安，韓國軍方皆後知後覺，備受抨擊。

另外，這次懷疑確診者是重返朝鮮的「脫北者」，亦為外界關注。韓國統一部去年9月向國會提交的資料顯示，當局可掌握重返朝鮮的變節者，從2012年起共有28人。不過迄去年6月，變節到韓國的朝鮮人總逾3萬人。

部分回到朝鮮的脫北者曾在官媒安排下訴說在韓的「不堪」與自批叛國的不是，包括在韓參與真人騷節目、略有名氣的脫北者全慧成。她2017年北返後在朝鮮官媒訪問短片中聲稱，因在韓身心苦痛兼思念雙親而回鄉。有脫北者組織及認識全慧成的人懷疑她是被擄回朝鮮，但有在韓脫北者表示他們適應不了韓國的生活，例如找不到工作，受歧視和排擠等，萌生思鄉之情。

（韓聯社/中央日報）

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