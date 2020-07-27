脫北者逆偷渡 朝鮮首疑似病例 封城入緊急狀態 專家稱如求援信號

朝中社昨報道，金正恩前天（25日）緊急召開勞動黨中央委員會政治局非常擴大會議，商討開城發現新冠病毒懷疑個案，擔心半年控疫努力功虧一簣，宣布對開城地區實施緊急狀態，把國家緊急防疫體系調升至最大緊急體制，代表中央下達特級警報。

報道指一名3年前變節到韓國的朝鮮人，上周日（19日）非法越過兩韓軍事分界線，進入開城後被發現。該男子之後做過幾次深喉唾液和血液檢測，被認為可能感染新冠病毒。報道沒透露他何時發病和有何病徵，但稱當局隨即調查他入境後5天的接觸者，着手檢驗及隔離防疫。金正恩上周五（24日）接報當天下午，便實行防患未然對策封鎖開城全市，使之與其他地區隔離。

脫北者被指涉強姦欠債

韓國軍方對涉事脫北者身分及其前往朝鮮的方法等展開調查。當局按祖籍開城、3年前變節的公開資料，配合金浦警署與脫北者社群間傳言等，初步研判報道中的男子可能是1996年生於開城的姓金男子。他只有初中程度，於2017年游水到韓國江華島，定居金浦，最近因涉嫌強姦一名變節離開朝鮮的女性遭韓國警方調查，但他否認強姦。他最近亦向其他脫北者一共借了3000萬韓圜（逾19萬港元）。軍方推測他經水路北返。

專家：韓國輸入個案可為援助鋪路

受國際制裁的朝鮮經濟近年受困，自新冠疫情爆發以來，外界一直擔心疫情一旦在朝鮮爆發後果不堪切想。朝鮮近半年來一直宣稱「零」確診，曾有韓國傳媒引述匿名消息報道朝鮮有確診或懷疑個案，但未經證實。平壤今次公布引起關注。分析指意義不僅在於朝鮮首次官方公布懷疑個案，更可能暗示朝鮮在求援。韓國慶熙大學教授朱宰佑說：「對於朝鮮來說，承認有個案有如破冰時刻。它可能正向世界伸手請求人道援助。」韓國國立統一院高級研究員趙漢凡也認為，朝鮮可能藉此怪責韓國 「輸入」病例，為公然接受韓國援助開路。

1月底已封邊鏡 朝中貿易額減七成

朝鮮早從俄羅斯等國取得數千病毒試劑。當局為防疫今年1月底已全面封鎖邊境，令受封鎖圍堵之下的國家經濟面臨更大困難。《日本經濟新聞》上周報道，朝中貿易額較去年同期減少七成。

金正恩上周五在會上發言突顯當局危機感，他說：「大家要嚴重看待當前緊急事態，抓緊思考行動重心，堅持高度責任感和忘我犧牲精神，無限忠於領導，更緊密團結在黨中央周圍，克服面前的防疫危機。」

（朝中社/韓聯社/newsis/路透社）

（抗疫新階段）