哈里威廉夫婦交惡 新書揭內情

新書Finding Freedom（暫譯《尋求自由》）由王室新聞記者斯科比（Omid Scobie）和杜蘭德（Carolyn Durand）撰寫，計劃下月出版，昨日（25日）起在《泰晤士報》連載。該書描述哈里夫婦和其他王室成員日益緊張的關係，例如雖然他們自1月起沒與威廉夫婦見面，但雙方到3月出席英聯邦日紀念活動碰面時，也沒因久別重逢而多作交談。

新書又稱，哈里夫婦起初希望擁有生活的話事權，但很快就知道要活在王室控制下，又發現王室沒有關顧他們的利益，和沒有認真對待他們的投訴。書本稱哈里感覺到不受家人保護，因「太敏感和直言不諱」在王室內被貶低，又質疑有些保守派刻意針對妻子梅根。

稱哈里夫婦私下行動 英女王感受傷害

兩人今年1月成立網站sussexroyal.com，書中引述王室成員稱，該網站在未完成商討下就列出他們退出王室的模式，令英女王為難。作者引述高級成員稱，哈里夫婦私下行動，加上在被告知不應將此事「攤開」下仍選擇這樣做，「令英女王受傷害」。

哈里夫婦的發言人稱，他們沒接受採訪或參與撰寫，強調是「作者據自身作為王室新聞團隊成員的經驗，及他們的獨立報道而寫」。

（衛報）