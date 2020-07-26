歐洲爆第二波疫情 世衛稱或因解封

德國科赫學院昨稱，上周六（25日）新冠確診個案有781宗，縱然較前一日的815宗稍為回落，曾仍高於一周前徘徊於500宗。薩克森州州長認為「第二波疫潮已經來臨」，說：「我們每天都有新的感染群組，而且數量可能很高。」

法確診數破千 多國加強入境檢疫

法國衛生部上周五（24日）承認確診個案回升至每天超過1000宗，基本傳染度（R）升至1.3。羅馬尼亞錄得單日新增感染個案新紀錄，近乎法國單日確診數目的一倍。比利時衛生部則稱，新個案較前一星期增加了89%。西班牙衛生官員也提醒該國可能已進入第二波。挪威宣布，從西班牙返國人士須居家隔離10天。法國要求公民從西班牙、土耳其、美國、印度等16國高危國回來時，須接受病毒檢測，呈陽性者須隔離14天。德國16州衛生部長議決將對歸國公民一律提供免費病毒測試，防範引爆第二波疫情。

另外，英國上周五開始強制進入商店、銀行和超市人士戴口罩，違者罰款100鎊（992港元）。首相約翰遜受訪承認疫情在英倫爆發之初，政府對此病毒不夠認識，當時應該用其他方式抗疫。

（德國之聲/ 英國廣播公司）

（抗疫新階段）