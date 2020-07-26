拉美多國人誤信抗疫神藥入院 「服二氧化氯可醫病」 專家：疫下易信偽科學

玻參議院通過法案准用

在玻利維亞科恰班巴市（Cochabamba），每日均有大批人在藥房外輪購二氧化氯（chlorine dioxide）。 二氧化氯類似漂白劑，可供消毒用。它在南美被標榜為「神奇礦物補充劑」已有好些年，稱它能治登革熱、糖尿病、哮喘、自閉症、瘧疾甚至癌症等，近期還說它能醫治和預防新型冠狀病毒肺炎。

儘管墨西哥等國的衛生部門紛紛提出警告，表明服用二氧化氯有害無益，但不少人仍因此入院，他們的症狀包括嘔吐、嚴重腹瀉、呼吸衰竭、急性肝衰竭、心律異常等嚴重狀況。可是社交網絡上依然充斥有關如何使用二氧化氯的資料和影片，假冒衛生部門認可的網上流言，更令不少民眾深信不疑，就連厄瓜多爾主教都在天主教網站呼籲政府批准用二氧化氯作新冠病毒療方，有立法機關如玻利維亞參議院甚至已通過法案批准。

前國腳批缺物資 服二氧化氯自救

厄瓜多爾生物學教授羅恩（Santiago Ron）說：「人們面對新型冠狀病毒感到非常絕望，很容易受偽科學的承諾影響。」另外，民眾負擔不起優質醫療服務，亦促使他們謀求替代品。二氧化氯購買者弗洛里斯道：「當局常叫『請教醫生』。哪個醫生? 窮人沒有醫生。」 居住當地的玻利維亞前國腳塞薩爾（Julio César Baldivieso）表示，當地醫院沒有病毒測試，沒有物資，醫護人員也沒有防護裝備，他和家人遂服用二氧化氯治療感染新冠病毒的病徵。

玻國街頭檢逾400屍 八成或染新冠

官方數據顯示，至今超過300萬拉美人感染新冠病毒，約16萬人病死。但專家相信實際數字遠高於此。玻利維亞官方確診個案逾6萬，至少2218人死，當局繼把5月大選押後至9月6日後，日前再宣布延至10月18日。警察上周初在行政首都拉巴斯（La Paz）、人口最多城市聖克魯斯（Santa Cruz）等部分大城市街頭、車輛、寓所，檢屍逾400具，當中新冠患者估計佔85%。死亡人數多到有關方面不勝負荷。有殯儀老闆表示不夠棺木，需要火化解決。

（路透社/紐約時報/半島電視台）

（抗疫新階段）