旅美星籍男認助中國蒐美情報

39歲被告楊忠偉（Jun Wei Yeo，譯音）承認於2015至2019年間，為中國情報部門「物色並評估能存取有價值且非公開信息的美國人，包括有高級安全許可的美國軍方和政府員工」。楊忠偉是新加坡國立大學的博士候選人，法庭文件指出，他2015年訪問北京時就東南亞政局發表演講，其後獲中國情報人員聯絡。

專聘財困前軍官蒐情報

2018年，他按指示在美國開設一間虛假的諮詢公司並提供工作，收到400多份履歷，當中九成是有安全許可的美國軍方或政府人員。他將部分中國或感興趣的履歷轉交中方，亦曾招募不少人為他撰寫報告，聲稱是交予「亞洲客戶」，實際是中國政府。他針對有財政困難的人，包括涉F-35戰機項目的人員、曾派駐阿富汗的國防部軍官和國務院官員，每份報告報酬為2000美元（約1.56萬港元）。去年1月至7月，他以喬治華盛頓大學訪問學者的身分，在智庫講座等場合接近游說公司和國防承辦商人員，11月返回美國時被捕。

（法新社/華盛頓郵報）