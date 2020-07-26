網媒總編被炒 80記者編輯辭職抗議

質疑獨立自主陷危機

Index.hu在匈牙利極具影響力，在全國所有獨立新聞網站中佔了一半瀏覽量。它屢批評政府，曾報道親奧爾班（Viktor Orbán）政客和人士涉嫌貪污、政府攻擊民主機構的政策等。親歐爾班商人沃施齊伊（Miklos Vaszily）今年3月收購了Index廣告業務的50％。Index網站總編輯杜爾（Szabolcs Dull）上月警告，Index正受到一股外來壓力影響，警告網站的獨立自主陷危。該網站同月22日發表一篇文章，稱編採人員正面對危險，Index自訂的一個「編採獨立晴雨表」，也調整到「處於危險」水平，以示編採內容正遭受外力干預。

千計民眾示威反打壓傳媒

杜爾上周三突然被解僱，令人懷疑是否涉及他揭露編採運作受外力干預。該網站職員隨即跟管理層交涉，惟未能爭取到讓杜爾復職。全網站約90名編採職員中，副主編蒙克（Veronika Munk）為首的逾80名記者於上周五集體辭職。該網站記者發表聲明指出，杜爾被免職，明顯是政府的干預行動，目的是向網站施壓。數以千計聲援Index編採人員的民眾，上周五晚由該網媒總部遊行往布達城堡區歐爾班辦公室，抗議政府打壓新聞自由。

匈新聞自由歐盟倒數第二

歐爾班的民粹主義政府執政這10年間，新聞機構陸續由親政府人士收購接管或關閉，傳媒空間逐漸萎縮，杜爾被炒令當地人愈來愈擔心歐爾班加強壓制批評聲音。無國界記者組織今年就把匈牙利評為新聞自由倒數第二的歐盟國家。

Index管理層稱，Index的政治獨立性沒有出現危機，反指杜爾無法控制編輯室內部的緊張，導致混亂，營業額下降，廣告商離開，因此才會被解僱。

（衛報/路透社/BBC/紐約時報）