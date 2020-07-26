美大選百日倒數 郵寄選票成焦點 特朗普斥增舞弊風險 專家憂掀司法戰

各州安排不同 部分須提理由

早於疫情爆發前，郵寄投票在美國已日漸普及。在2018年中期選舉，近四分一選民以郵寄方式投票，較20年前大增一倍多，大部分升幅來自近年完全改以郵寄投票進行選舉的州，包括科羅拉多、夏威夷、俄勒岡、猶他和華盛頓州。其他州的郵寄投票政策各有不同，有些允許所有選民申請郵寄投票，有些則要求申請者提出理由。自疫情爆發後，不少州份均擴大郵寄投票規模，初選期間的申請亦打破紀錄。

特朗普至少50次批郵寄選票

不過，特朗普多次炮轟郵寄投票容易造成舞弊，例如上月在Twitter發文稱，郵寄投票將令「2020年大選成美國史上最受操縱的選舉」，又聲稱有利外國印製「數以百萬計偽造選票」左右選舉。《華盛頓郵報》統計，他今年曾至少50次抨擊郵寄投票的安全。

不過，科羅拉多州前選舉官員麥克雷諾茲（Amber McReynolds）和麻省理工政治學教授斯圖爾特（Charles Stewart）曾撰文指出，過去20年全國有逾2.5億張選票以郵寄方式遞交，但僅有143宗選舉舞弊定罪與郵寄投票有關。多名選舉官員指出，全美3000多個縣共有數百款選票，而且每個選舉周期都會改變樣式，選票也有獨特的技術標籤，偽造選票要完美複製其大小、樣式甚至重量，並不容易。《華盛頓郵報》最近一項分析則顯示，2016和2018年選舉涉及的1460萬張郵寄選票中，只有372張有舞弊可疑。

要在短期內擴大郵寄投票的規模，確為不少地方政府帶來挑戰，尤其是過往郵寄投票率低的州份。選舉部門需確保大量選票在選舉日前送到選民手上，並如期收回。俄亥俄州務卿拉羅斯（Frank LaRose）就向州議員提出，將選民申請郵寄投票的期限由選前3日增至一周，直言「在物流上不可能」讓所有最後關頭才申請的選民及時取得選票。有州政府亦延長接收郵寄選票的期限數天，郵戳以投票日為限。

專家：多州缺郵寄投票經驗

另一方面，處理大量郵寄選票會拖慢點票過程，或需時數天甚至數周才有結果，如賓夕法尼亞州初選花了10日時間才完成點算郵寄選票。總統歷史專家布林克利（Douglas Brinkley）指出，漫長的點票過程將增加選舉混亂，若特朗普或拜登大勝，民眾才會滿意結果。特朗普過往亦曾發表質疑選舉舞弊的言論，例如在沒證據下聲稱大批無證件人士在2016年大選投票。他今次極力抨擊郵寄投票，日前更曾拒絕承諾會承認選舉結果。專家對過去甚少處理大量郵寄選票的關鍵戰場最為憂慮，如威斯康星、北卡羅萊納和賓夕法尼亞州。根據紐約大學數據，這些州份在2018年中期選舉，郵寄投票所佔比例不足8%。俄亥俄州立大學選舉法律專家福利（Edward Foley）表示，若這些州沒做好準備，而且11月選情勢均力敵，屆時或出現混亂的司法戰。

（綜合報道）

（美國大選）