涉醉駕撞斃警察 泰紅牛繼承人獲放生

檢方撤控 未道原因

美國有線新聞網絡周四（23日）報道，泰國總檢察長辦公室於6月12日決定不起訴沃拉育，國家警察局長亦沒有提出反對，警方遂通知沃拉育和撤銷對他的通緝逮捕令。

報道指出，當局並無說明撤回檢控的原因。他原被控超速駕駛、撞車後不顧而去的兩項控罪已過了法律追溯期，迄上月僅剩鹵莽駕駛導致他人死亡一項指控仍未過15年法律時效，於2027年屆滿。泰國警方周五（24日）證實消息，但強調按程序撤銷指控，過程不涉徇私偏頗或雙重標準。

現年35歲的沃拉育是富家子弟，祖父許書標（Chaleo Yoovidhya）於1987年與奧地利商人合作，把他配方的能量飲料「紅牛」推廣至全球而致富。《福布斯》估計其家族坐擁202億美元（約1576億港元）。

2012年9月3日清晨5時，沃拉育在曼谷開法拉利高速撞死一名47歲騎警後不顧而去。他獲准以50萬泰銖（約12萬港元）保釋後，一直托辭出差或身體不適等，迴避調查和8次傳召聆訊。

至2017年4月27日，即沃拉育乘私人飛機出國不久，檢方才控告沃拉育較嚴重的鹵莽駕駛導致他人死亡罪，註銷其護照、發出拘捕令及請國際刑警發出通緝令 。泰國國家反貪委員會6月指摘警方在處理此案上「瀆職」。

遺屬：未為窮人伸張正義

殉職警員的兄弟就檢方銷案說：「這表明沒有為窮人伸張正義。泰國各方面貧富極之懸殊，這是一大明證。」家屬早跟沃拉育的家族簽署協定，答應不就命案提出刑事或民事控告，以換取300萬泰銖（73萬港元）補償。

（CNN/BBC/曼谷郵報）