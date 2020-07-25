避美軍機攔截 伊朗客機多人傷

事發敘利亞上空 兩戰機近飛

載有約150人的馬漢航空公司（Mahan Air）A310客機，事發時正從伊朗首都德黑蘭飛往黎巴嫩首都貝魯特，屬常規航線，在敘利亞南部坦夫地區上空遭戰機攔截。伊朗電台播出由乘客拍攝的影片顯示，最少兩架戰機在客機附近飛行，隨後客機劇烈顛簸，乘客尖叫，機艙內物品散落，有乘客撞向天花，亦有長者跌落地上，有人血流披臉。

伊朗傳媒稱，戰機與客機距離約為100米，客機機師發現戰機後曾促對方保持安全距離。伊朗傳媒稱，客機快速降低飛行高度避免相撞，導致數名乘客受傷。肇事客機事後安全飛抵貝魯特，救護車將4名受傷乘客送院。

伊朗稱距離100米 美否認

伊朗傳媒最初指涉事戰機屬以色列，惟以軍否認。美軍事後承認當時出動了F-15戰機，但強調只是在離客機約1000米的「安全距離」作常規監視，確認是客機後隨即拉開距離，做法符合國際準則。伊朗官員指美國在第三國領空滋擾伊朗客機顯然違反航空安全及民航機航行自由。伊朗外長扎里夫在Twitter批評美國以保護佔領軍為名危害無辜平民。

坦夫地區位於敘利亞南部，美軍在當地設有訓練敘利亞反政府武裝的基地。

（路透社/法新社/新華社）