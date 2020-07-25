中俄殺手衛星惹美日關注

俄國近年的反衛星武器惹美國關注，因為該國近年正研究「殺手衛星」，衛星可以靠近其他衛星拍攝及刺探情報，甚至攻擊干擾等。日本《讀賣新聞》日前引述日本高官消息稱，除了俄國衛星靠近美國衛星外，中俄的「殺手衛星」多次接近日本衛星，擔心中俄正練習如何摧毁日本的衛星系統。該報去年也曾報道，日本亦有計劃發射「殺手衛星」，並在發展破壞其他衛星電子設備的技術

衛星用途涵蓋通訊、定位、氣候觀測和收集情報等，成為兵家必爭之地。美國和蘇聯早於冷戰時代已開始研發反衛星系統。中國在2007年以火箭攜帶動能彈頭，擊毀該國已報廢的氣象衛星，成擁有反衛星能力的第三國，近年測試的「動能3號」攔截導彈亦被指可用作反衛星武器。印度則於去年進行反衛星導彈測試，擊落該國的低軌道衛星。

百國締約太空和平

未禁反衛星武器

除了反衛星導彈，美國國防情報局去年初發表報告，稱北京與莫斯科「很可能正研發激光武器，以干擾、削弱甚或破壞衞星及其感應器」。報告推斷中國或於今年就可部署地面的激光武器，有能力對付低軌道太空感應器以至威脅非光學衞星，又指俄羅斯航空太空軍去年7月獲取一件激光武器，或用於反衞星任務。

目前有過百個國家是《外太空條約》締約國，承諾只出於和平用途探索太空。條約規定不得在太空使用及部署核武或其他大殺傷力武器，亦禁止在月球或其他天體測試和部署任何武器，但沒明文禁止在太空軌道部署大殺傷力以外的武器，亦未包括空中、地面或太空的反衛星武器。

（讀賣新聞/CNN/BBC）