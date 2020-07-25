美首度指控俄太空測試武器 莫斯科否認 稱「特製儀器」近距離檢測衛星

美國太空司令部周四發表聲明說，「已掌握證據」顯示俄羅斯在本月15日「進行一次非破壞性的太空反衛星武器試射」，但沒有擊中任何目標。美國表示，今次發射武器的衛星Kosmos 2543，是從俄羅斯去年11月26日發射的衛星Kosmos 2542釋放出來。今年1月，該兩顆衛星接近美國先進軍事監測衛星KH-11，美國當時曾向俄羅斯投訴。

美：對太空威脅真實嚴重

美國太空司令部司令雷蒙德上將（Jay Raymond）在聲明中表示，俄羅斯衛星今次的測試並不符合官方所說的「監測」用途。他說：「這是俄羅斯持續發展與測試太空武器系統的進一步證據，也與俄羅斯宣示的軍事原則一致，即發展使美國和盟國太空資產陷入風險的武器。」聲明說：「上周的測試再一次顯示美國與盟邦太空體系正面臨真實、嚴重且日益升高的威脅。」

美國與俄羅斯原本正計劃召開太空安全交流峰會。美國國務院主管國際安全和武器管制的助理國務卿福特（Christopher Ford）稱，事件顯示俄國對外太空武器管制「虛偽」。英國國防部旗下太空單位首長史密斯（Harvey Smyth）稱，俄國這類行動威脅和平使用太空。

2017年來第二次試驗

美國稱，今次是2017年以來俄國第二次作類似測試，美國廣播公司稱，俄國今次測試跟2017年相似，當時俄國一枚衛星「彈出」一枚子衛星，能夠靠近其他衛星「觀察」。該枚俄國子衛星後來靠近一枚美國衛星，並發射物體，引起美國官員大為緊張。美國軍方2月曾指兩枚俄羅斯衛星靠近一枚美國衛星，俄羅斯今年4月曾試射地基衛星攔截器。目前只有中、美、俄及印度有反衛星能力。

俄羅斯國防部本月15日曾稱，「在測試最新太空技術期間，（我們）利用小型太空船的特製儀器近距離檢測其中一顆衛星」。

料成美俄減核談判重要議題

美國總統特朗普軍控事務高級特使比林斯利（Marshall Billingslea）在Twitter發文，形容「這明顯無法令人接受」，並表示這將會是下周美俄在奧地利維也納談判裁減核武的「重要議題」。比林斯里將與俄國就延長《新削減戰略武器條約》（NEW START）進行談判，此條約限制美俄的核子武器數量，即將期滿。

特朗普周四與俄羅斯總統普京通電話時，表示希望避免與俄羅斯和中國進行「昂貴的」軍備競賽，並期望在軍控談判取得進展。

克里姆林宮聲明亦稱，兩人都強調要共同努力維護地區穩定及禁止全球核武擴散機制。暫時未知兩人通話時是否對美國太空司令部指控俄羅斯測試太空武器知情。

（法新社/BBC/CNN/衛報）