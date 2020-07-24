大馬拍片需政府許可 社交網不例外惹嘩然

反對派斥法例過時 箝制異見

最近半島電視台一部有關疫下大馬非法移民的紀錄片引起爭議，大馬官員指該片抹黑大馬，當局本月傳召6名記者問話，並聲稱該台無牌拍攝。半島則回應稱電視台毋須為節目申請牌照。大馬通訊部長阿都拉（Saifuddin Abdullah）周四在國會引述一條1981年訂立的法例，稱任何人拍攝影片，包括傳媒、獨立媒體及在社交網站上載的短片，都需官方批准。該法例的最高罰則是罰款5萬令吉（約9.2萬港元）及入獄兩年。

反對派議員批評政府引用一條在互聯網尚未普及時訂立的過時法例，目的在於打壓異見，亦有聲音質疑政府如何執法。反對黨民主行動黨議員黃書琪問道，「政府這樣做等同將拍攝變成非法行為。政府會向所有TikTok用戶採取行動嗎？政府是否要所有YouTuber申請牌照？」阿都拉未有正面回應，僅表示要守法。反對派擔心，政府試圖規管社交網絡，會引發寒蟬效應。

不少網民稱對阿都拉的言論感好笑，有網民在Twitter貼上愛貓的短片，並嘲諷道「我想你知道，我無牌發放這短片。」

（法新社）