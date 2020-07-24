朝鮮「鬼船」漂日 報告歸咎華漁船

朝漁船簡陋遠洋作業意外生

日本過去5年在沿海發現近600艘朝鮮鬼船，去年有158艘，部分船上有船員遺骸，引起不少揣測。今次報告首次探討朝鮮鬼船與中國非法捕魚的關係。

報告使用衛星科技分析東北亞海洋交通，發現2017及2018年分別有逾900艘及700艘中國漁船在朝鮮海域非法捕魚，規模等同中國遠洋捕魚艦隊的三分之一，估計已撈捕逾16萬噸魷魚，總值逾4.4億美元（逾34億港元），相信是迄今涉進入別國水域非法捕魚的最大宗案例。朝鮮簡陋的漁船難以應對中國拖網漁船的競爭，被迫到俄羅斯或日本水域作業。部分漁船途中或因引擎故障或燃油耗盡，被洋流強風送至日本沿岸，有不少漁民身亡。

中國外交部：一向嚴懲非法捕魚

組織又質疑，中國漁船在朝鮮非法捕魚可能違反聯合國制裁朝鮮的決議，當中禁止朝鮮向外國漁船發出捕魚牌照等方式賺取外匯。 CNN引述一份3月發表的聯合國報告稱，朝鮮2018年透過出售或轉讓捕魚權賺取1.2億美元，有違聯合國決議。美國全國廣播公司報道，中國外交部回應時指中國一貫認真執行安理會有關朝鮮的決議，又稱中國一貫嚴厲處罰非法捕魚，但未有承認或否認有否中國漁船到朝鮮水域捕魚。

（衛報/CNN/NBC）